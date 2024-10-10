Венгрия и "Газпром" договорились о возможности увеличить поставки российского газа

Венгрия и российский "Газпром" договорились о возможном увеличении поставок газа РФ в это государство Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время газового форума в российском Санкт-Петербурге и российский "Газпром", передает "Европейская правда".

Сийярто заявил, что задачей и обязанностью венгерского правительства является обеспечение того, чтобы энергоснабжение страны было безопасным на долгосрочную перспективу, а также, чтобы это осуществлялось по конкурентной цене.

Он акцентировал, что в 2024 году в страну поступит всего 6,7 млрд кубометров российского газа.

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Сийярто сообщил, что в четверг, 10 октября, венгерская государственная энергетическая компания MVM и "Газпром" подписали договоренность о сохранении этой практики, по его словам, благоприятной для Венгрии. Российский "Газпром" со своей стороны сообщил, что в четверг был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

Также глава МИД Венгрии заявил, что "важнейшим шагом в энергетической безопасности Венгрии в последние годы стало строительство газопровода „Турецкий поток", через который российский газ идет в страны Европы по южному маршруту.

"Многие люди не могут в полной мере оценить его значение, потому что, к счастью, им не пришлось испытывать недостаток энергетической безопасности", – отметил венгерский глава МИД.

Он похвастался, что если бы Венгрия "поддалась дружескому и союзническому давлению" и "не решились строить „Турецкий поток" – то сегодня были бы в „огромной беде", потому что транзит российского газа через Украину будет прекращен с 1 января.

"Благодаря 20 млн кубометров, поставленным в сутки, мы можем закупать через "Турецкий поток" больше газа, чем за весь год прошлого года", – отметил Сийярто.

Напомним, в августе Сийярто заявлял, что "энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа".

В октябре стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует убеждать Украину не прекращать транзит газа с завершением 2024 года, когда истекает срок действия соглашения Украины с "Газпромом" о транзите.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не рассматривает продление соглашения с российским "Газпромом" о транзите после того, как с завершением 2024 года истечет срок действия действующего соглашения.