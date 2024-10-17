В Румынии создали государственную железнодорожную компанию для нужд обороны

Правительство Румынии одобрило в среду создание государственной железнодорожной компании для удовлетворения оборонных потребностей страны, что соответствует новой инициативе ЕС по военной мобильности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Новая компания будет юридически обязана управлять стратегическими перевозками Румынии, обеспечивая государство надежной транспортировкой в ситуациях, когда частные транспортные компании могут отказаться или быть не в состоянии предоставлять определенные железнодорожные услуги, особенно во время кризиса.

Потребность создать компанию, способную транспортировать войска, оборудование, технику и вооружение в случае военной мобилизации, объяснили "чрезвычайными событиями" 2020-2023 годов.

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Компания также будет способствовать доставке гуманитарной помощи в зоны конфликтов, поддерживая усилия международного сотрудничества.

Кроме военных нужд, компания будет играть важную роль в транспортировке товаров первой необходимости, таких как зерно, сырье и топливо, помогая предотвратить потенциальные продовольственные или энергетические кризисы.

Румыния взяла на себя обязательства повысить военную мобильность через участие в программе Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) и подтвердила это обязательство на саммите НАТО в июне 2018 года.

Напомним, французская армия в мае 2025 года проведет масштабные логистические учения, целью которых будет успешно перебросить в Румынию тысячи военных с техникой за 10 дней.

В 2023 году в НАТО предупредили страны-члены, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы и это может создать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.