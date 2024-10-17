Шольц о "плане победы": Есть решения, которые я принял, и они не изменятся

Немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный президентом Владимиром Зеленским "план победы", отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Об этом Шольц сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Шольц назвал важным то, что у лидеров ЕС будет возможность пообщаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, который на саммите в четверг планирует представить свой "план победы".

"Я сам делал это очень активно и неоднократно в течение последних недель и месяцев, я очень часто встречался с ним (Владимиром Зеленским). Вы знаете позицию Германии по этим вопросам. В этом отношении ничего не изменится", – сказал Шольц.

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Он добавил, что сейчас самое важное – это то, что "мы организовываем солидарность и говорим о том, что возможно" в поддержке Украины.

"И основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы у нас были средства, которые позволят Украине защитить себя. Кроме того, есть стратегические вопросы для обсуждения, вы знаете, какие решения я принял, и это не изменится", – подчеркнул еще раз Олаф Шольц.

Одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям в России. В этом контексте Украина уже много месяцев пытается получить согласие Берлина на передачу крылатых ракет Taurus, однако Шольц категорически против.

Зеленский провел двустороннюю встречу с Шольцем в Берлине 11 октября, где представил ему "план победы".

В ОПУ отмечали, что это была третья встреча Зеленского с Шольцем за осень 2024 года, но ее Зеленский считает "самой важной за все время полномасштабного российского вторжения".

Шольц перед переговорами сообщил, что Германия вместе с еще тремя странами готовит новый пакет помощи для Украины на 1,4 млрд евро с ПВО, гаубицами, САУ и другим важным оружием.