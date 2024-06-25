Ультраправый кандидат в премьеры Франции признал, что РФ представляет угрозу

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла заверил, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Несмотря на обвинения со стороны президента Эмманюэля Макрона в том, что "Национальное объединение" неспособно защищать Францию из-за зависимости от Москвы, Барделла заявил, что РФ представляет угрозу.

"Я рассматриваю Россию как многомерную угрозу как для Франции, так и для Европы" – сказал политик.

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По его словам, сегодня РФ бросает вызов французским интересам и делает это месяцами и годами в "нашей исторической сфере влияния" в Африке, в Черном море и на заморских территориях страны.

"Я буду чрезвычайно бдительным к любым попыткам вмешательства со стороны России, а также со стороны любых других государств или сил в мире", – отметил Барделла.

Он также подтвердил, что не намерен ставить под сомнение обязательства, взятые Францией на международной арене, в частности по Украине, в то же время повторил, что в этом вопросе существует граница, которую его правительство не пересечет.

"Хотя я выступаю за продолжение поддержки Украины логистикой и оборонным оборудованием, моей красной линией остаются ракеты дальнего радиуса действия или любое военное оборудование, которое может привести к эскалации, под которым я имею в виду все, что может непосредственно бить по российским городам", – отметил лидер ультраправых.

Барделла также указал, что не позволит отправить в Украину французские войска.

Напомним, недавно французская ультраправая партия "Национальное объединение" удалила часть оборонной программы со своего сайта, изъяв разделы, которые предлагали углубление связей с Россией, прекращение проектов сотрудничества с Германией и выход из объединенного военного командования НАТО.

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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