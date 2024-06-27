Ультраправый кандидат в премьеры Франции: Не дам российскому империализму поглотить Украину

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что в случае прихода его политической силы к власти на парламентских выборах не позволит России "поглотить Украину".

Об этом он сказал во время предвыборных дебатов вечером 27 июня, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Барделла пообещал, что "Национальное объединение" не позволит "российскому империализму поглотить такое союзное государство, как Украина".

"Моя позиция по этому конфликту очень проста... Она никогда не менялась. Она заключается в том, чтобы поддержать Украину и избежать эскалации с Россией, которая, напомню вам, является ядерной державой", – заявил он во время дебатов.

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Лидер "Нацобъединения" повторил, что в случае прихода к власти откажется отправлять французских солдат в Украину – идея, которую высказывал действующий президент Эмманюэль Макрон.

Недавно "Национальное объединение" удалило часть оборонной программы со своего сайта, удалив разделы, которые предлагали углубление свя зей с Россией, прекращение проектов сотрудничества с Германией и выход из объединенного военного командования НАТО.

На днях Жордан Барделла заверил, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов.

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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