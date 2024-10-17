Опрос: 55% жителей Молдовы поддержат евроинтеграцию на референдуме

Большинство избирателей Молдовы заявили о намерениях поддержать конституционный референдум о вступлении в Европейский Союз, который состоится одновременно с выборами президента страны 20 октября.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса WatchDog.MD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно опросу, 76,3% молдавских респондентов намерены принять участие в президентских выборах и референдуме о евроинтеграции. Еще 14% будут участвовать только в выборах президента, а 1% – пойдут только на референдум.

На референдуме 55,1% опрошенных готовы проголосовать за то, чтобы евроинтеграцию внесли в Конституцию Молдовы, против такого шага выступили 34,5% опрошенных. Еще 7,9% пока не определились с ответом.

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Опрос WatchDog.MD длился с 11 по 16 октября и охватил 1034 граждан Молдовы в возрасте от 18 лет без учета Приднестровского региона и диаспоры. Погрешность составляет 3,05% в обе стороны.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор в Молдове усилия, а также финансовые ресурсы для гибридной и дезинформационной кампании.

Подробнее о событиях читайте в статье: Атака на референдум. Как агенты Кремля планируют сорвать голосование о "вступлении" Молдовы в ЕС.