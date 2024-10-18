Салливан о вступлении Украины в НАТО: Надо еще поработать, чтобы дойти туда

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.

Об этом он сказал во время общения с прессой на борту президентского самолета Air Force One, его слова приводит "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

Советник Белого дома напомнил о позиции США, озвученной во время саммита НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.

"Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО", – сказал он.

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Ответом на этот вопрос, по словам Салливана, стали результаты саммита в Вашингтоне, "включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины".

Он добавил, что президент Байден пытается сделать поддержку Украины такой, что будет рассчитана на долгосрочную перспективу.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.