Германия передает Украине шесть больших генераторов

Германия анонсировала передачу Украине шести больших генераторов электроэнергии в рамках подготовки к сложной зиме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило посольство Германии в Украине.

Генераторы предоставляют через Федеральное агентство технической помощи THW, они предназначены для больниц и водоканалов, чтобы обеспечить их стабильную работу в условиях отключений электроэнергии.

"Пять генераторов были профинансированы МИД Германии, а один предоставил Фонду THW концерн Audi",– отметили в посольстве.

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На прошлой неделе бюджетный комитет Бундестага одобрил пакет помощи на общую сумму 70 миллионов евро, предназначенный для сектора тепло– и электроснабжения Украины.

Нидерланды объявили о новом пакете поддержки Украины в размере 209,5 млн евро, который будет направлен на восстановление критической инфраструктуры.

Спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн анонсировал выделение 60 млн евро на поддержку украинской энергетики до конца этого года.