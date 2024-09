Франция до конца года выделит 60 млн евро на поддержку энергетики Украины

Спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Хайльбронн анонсировал выделение 60 млн евро на поддержку украинской энергетики до конца года.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Хайльбронн представлял Францию на министерской встрече G7+ по вопросам энергетической поддержки в кулуарах Генассамблеи ООН.

"С приближением зимы ситуация критическая – мы должны действовать сейчас, чтобы быстро найти конкретные энергетические решения. Франция предоставит не менее 60 млн евро до конца года", – написал он.

Representing 🇫🇷 at G7+ Ministerial meeting on 🇺🇦 Energy Support on the sidelines of #UNGA. With winter approaching, the situation is critical –we must act now to bring swiftly concrete energy solutions. France will provide at least 60M€ by the end of the year! ⚡️@SecBlinken… pic.twitter.com/FTx1SFfkyf