В ЦРУ говорят, что их попытки завербовать россиян были успешными

Центральное разведывательное управление США в среду, 2 октября, расширило кампанию по вербовке информаторов, утверждая, что ему удалось достичь положительных результатов в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В среду ЦРУ опубликовало инструкции на китайском, фарси и корейском языках на своих аккаунтах в соцсетях о том, как безопасно связаться с агентством.

"Наши усилия на этом фронте были успешными в России, и мы хотим убедиться, что люди в других авторитарных режимах знают, что мы открыты для бизнеса", – заявил представитель разведывательного агентства США.

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К примеру, в видеоролике, размещенном на YouTube на китайском языке, к ЦРН рекомендуют обращаться через официальный веб-сайт, используя надежные зашифрованные виртуальные частные сети (VPN) или сеть TOR.

Стремление ЦРУ получить больше разведданных растет по мере того, как Китай расширяет сотрудничество с Россией и Ираном и становится все более активным в военном плане в своем регионе.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея известны в американском разведывательном сообществе как "трудные цели" (hard targets) – страны, во власти которых трудно найти информаторов.

ЦРУ начало вербовать россиян в 2022 году, разместив на своих страницах в социальных сетях русскоязычные тексты о том, как безопасно связаться с агентством, а в 2023 году – видеоролики.

Подобный призыв опубликовала и британская разведка МИ6.