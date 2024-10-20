В Эстонии протестуют инфраструктурные барьеры на водных границах с РФ

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) планирует протестировать варианты установки водной инфраструктуры в тех местах на эстонско-российской границе, где легче нелегально пересекать пограничные воды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В июне пограничники задержали четырех мужчин, которые незаконно прибыли в Эстонию, переплыв реку Нарва. Месяц спустя в страну по озеру Лямми на резиновой лодке пытались попасть 13 человек из Индии.

Заместитель генерального директора PPA Вейко Коммусаар отметил, что из 338-километровой эстонско-российской границы только 135 километров проходят по суше.

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"В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе. Для этого мы изучили, какие варианты есть в других странах", – сказал Коммусаар.

Полиция выбрала для тестирования два решения. Первое из них – это длинная система соединенных между собой буев, закрепленных на дне. Система построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется.

"В очень сложных местах есть даже устройства с режущими лезвиями", – отметил Коммусаар.

Похожую цепочку буев длиной в несколько сотен метров установил американский штат Техас летом 2023 года на реке Рио-Гранде на границе с Мексикой. Администрация Джо Байдена попыталась запретить эту инфраструктуру, заявив, что она затруднит движение лодок по реке, но суд вынес решение в пользу штата.

Другое возможное решение для прекращения нелегальной миграции – упрощенный забор, плавающий на понтонах.

На пилотный проект, рассчитанный на три года, Департамент полиции и пограничной охраны выделит один миллион евро. Коммусаар подчеркнул, что пока рано решать, будет ли в будущем вся восточная водная граница покрыта плавучей инфраструктурой.

Помимо прочего, департамент надеется во время испытаний выяснить, какие системы подходят для быстрого течения реки.

"Не менее важный вопрос заключается в том, что произойдет с системами в зимний период; можно ли их зимой не вынимать из воды, и выдержат ли они гололед", – добавил Коммусаар.

Испытания начнутся в следующем году. Основное внимание будет уделено тем участкам, где проще пересечь границу.

Напомним, весной этого года российские пограничники убрали более 20 буев, установленных для обозначения территориальных вод на реке Нарва.

Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила действия российских пограничников, а министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала действия России недружественным актом.