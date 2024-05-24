Представника посольства РФ викликали в МЗС Естонії через інцидент із буями

Тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна викликали в МЗС Естонії після видалення прикордонниками РФ прикордонних буїв із річки Нарва.

Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Російська Федерація продовжує зберігати мовчання після прикордонного інциденту, коли 23 травня співробітники ФСБ демонтували на річці Нарва естонські буї, що позначають державний кордон. 24 травня відповідні запитання буде поставлено тимчасовому повіреному у справах Росії в Естонії.

"Естонія перебуває в тісному контакті з союзниками і партнерами, оскільки ми продовжуємо протидіяти шкідливій діяльності Росії по всій Європі. Наша відповідь залишається спокійною і ясною. Сьогодні ми викличемо російського повіреного у справах", – заявив Тсахкна.

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Російські прикордонники зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру. Естонська влада назвала інцидент, що стався в ніч на 23 травня, провокацією.

Русло річки з часом змінюється, тому щовесни позначення фарватеру переглядається. Естонія встановила буї згідно з договором про державний кордон та угодою про розміщення буїв, укладеною між прикордонними службами 2022 року.

Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв.

Плавучі знаки необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб естонські рибалки та відпочивальники не потрапили помилково в російські води.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила нещодавні дії російських прикордонників, які прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло.