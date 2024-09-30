Президент Латвии упал с велосипеда и травмировал руку: "Велосезон завершился"

Латвийский президент Эдгар Ринкевич поделился в соцсетях фотографией с загипсованной правой рукой.

Фотографию он опубликовал в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам советника президента страны, которые цитирует латвийская газета LA.LV, травма произошла в субботу, 28 сентября, во время того, как Ринкевич ездил на велосипеде на участке Олайне-Дальбе-Олайне.

29 сентября лидер страны обратился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи обнаружили переломы и наложили гипс.

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"Велосезон завершился. Большое спасибо доктору Крису Розенбергу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи – лучшие в мире", – подписал фото Ринкевич.

Фото: Facebook

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