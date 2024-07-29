Украина получит 100 дронов, средства на которые собрала глава МИД Латвии

Министерство иностранных дел Латвии передаст Украине 100 беспилотников, приобретенных на средства, которые руководительница ведомства Байба Браже собрала, пробежав полумарафон весной этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Дроны латвийского производства назвали Lāčplēsis в честь легендарного военачальника страны Лачплесиса.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, который присутствовал во время передачи, сравнил его с украинским атаманом Иваном Сирко.

Реклама:

Дрон не будут передавать в таком виде, его "украсили" для журналистов Фото: LSM.lv

Нынешняя партия беспилотников отправится в украинские подразделения, воюющие под Краматорском.

Как отмечает LSM.lv, Украина уже получила бесплатно более 300 дронов латвийского производства Irsis и Lāčplēsis.

Напомним, в мае министр иностранных дел Латвии приняла участие в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины, и преодолела дистанцию полумарафона – 21 километр. В результате ей удалось собрать 14 тысяч евро.

Латвия, как известно, вместе с Великобританией возглавляет "коалицию беспилотников" для Украины, которая стремится до конца года передать ВСУ один миллион дронов различных типов.