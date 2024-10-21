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Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн

Новини — Понеділок, 21 жовтня 2024, 17:17 — Христина Бондарєва

У Пентагоні розкрили деталі нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів, про який глава Пентагону Ллойд Остін оголосив під час візиту до Києва у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Пентагоні у листі, розісланому ЗМІ.

Пакет включає додаткові боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема:

  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;
  • протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери М113; 
  • супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури; 
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

У понеділок Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом. Глава В ході свого візиту до Києва він оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході зустрічі з Остіном обговорювались питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.

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