Венгрия подтвердила, что США предупредили о возможной вооруженной акции в ближайшие дни

В правительстве Венгрии подтвердили, что Соединенные Штаты передали данные о возможных провокациях с применением оружия во время акции 23 октября, посвященной годовщине Венгерской революции 1956 года.

Об этом пресс-служба венгерского правительства сказала в ответ на запрос портала Telex, сообщает "Европейская правда".

Как сообщили венгерские чиновники, в минувшие выходные "венгерские службы получили информацию от своих американских партнеров о том, что молодые люди в онлайн-группе обсуждают запланированную на ближайшее время акцию".

Там добавили, что "молодые люди, организовавшие акцию, планировали приобрести и использовать оружие", но уточнений о том, какие именно шаги были предприняты в связи с этим, нет.

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"Учитывая международные события последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападениям с оружием, венгерские службы и Антитеррористический центр уделяют особое внимание проверке такой информации и принятию необходимых мер", – добавили в правительстве Венгрии.

Ранее Telex сообщил со ссылкой на дипломатические источники, что около двух недель назад Будапешт узнал от спецслужб США о возможной вооруженной провокации, запланированной на 23 октября – день начала Венгерского восстания против советских войск в 1956 году.

По информации портала, возле одного из пабов Будапешта задержали нескольких молодых людей.

Ранее США призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии в течение 11-13 октября.

Также недавно политдиректор венгерского премьера Балаж Орбан поднял волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".