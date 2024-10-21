Угорщина підтвердила, що США попередили про можливу збройну акцію в найближчі дні

В уряді Угорщини підтвердили, що Сполучені Штати передали дані про можливі провокації із застосуванням зброї під час акції 23 жовтня, присвяченої річниці Угорської революції 1956 року.

Про це пресслужба угорського уряду сказала у відповідь на запит порталу Telex, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомили угорські урядовці, минулими вихідними "угорські служби отримали інформацію від своїх американських партнерів про те, що молоді люди в онлайн-групі обговорюють заплановану на найближчий час акцію".

Там додали, що "молоді люди, які організували акцію, планували придбати і використати зброю", але уточнень про те, які саме кроки були вжиті у зв’язку з цим, немає.

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"З огляду на міжнародні події останніх місяців, коли кілька провідних політиків зазнали нападів зі зброєю, угорські служби та Антитерористичний центр приділяють особливу увагу перевірці такої інформації та вжиттю необхідних заходів", – додали в уряді Угорщини.

Раніше Telex повідомив із посиланням на дипломатичні джерела, що близько двох тижнів тому Будапешт дізнався від спецслужб США про можливу збройну провокацію, заплановану на 23 жовтня – день початку Угорського повстання проти радянських військ у 1956 році.

За інформацією порталу, біля одного з пабів Будапешта затримали кількох молодих людей.

Раніше США закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи у Румунії впродовж 11-13 жовтня.

Також нещодавно політдиректор угорського прем'єра Балаж Орбан здійняв хвилю обурення серед угорців своєю заявою про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".