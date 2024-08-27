ЕС предостерег Грузию от запрета оппозиционных партий

Внешнеполитический представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил, что планы властей Грузии запретить оппозиционные партии, в частности, "Единое национальное движение" в случае победы на парламентских выборах в октябре не останутся без реакции Запада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стано сказал в комментарии Politico.

Представитель Еврокомиссии отметил, что Брюссель обеспокоен предложением партии власти "Грузинская мечта" запретить "все оппозиционные партии".

"Оппозиционные партии, активное гражданское общество и независимые средства массовой информации имеют важное значение для обеспечения подотчетности правительств и поддержания демократических ценностей", – отметил он.

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По словам Стано, нынешний курс грузинских властей "ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто ведя к остановке процесса вступления".

"Европейская комиссия внимательно следит за риторикой и развитием событий в Грузии и готова отреагировать соответствующим образом. Ничто не исключено, и мы будем действовать соответственно, если эти заявления (о запрете партий. – Ред.) будут воплощены", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как известно, "Грузинская мечта" хочет объявить неконституционными оппозиционное "Единое национальное движение" и все его партии-сателлиты. При этом премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал такой шаг "демократическим процессом".

Напомним, парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года, впервые полностью по пропорциональной системе, что усиливает шансы для оппозиции.

Детали читайте в статье о том, как власти Грузии планируют "узаконить" свою дружбу с Россией.