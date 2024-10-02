Президент Хорватии не согласовал участие хорватских военных в структуре НАТО по поддержке Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович не согласился отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU)

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте хорватского президента, пишет "Европейская правда"

Правительство Хорватии просил президента одобрить направление военнослужащих хорватской армии в миссию по поддержке Украины, ведь реализация этого решения входит в компетенцию президента Однако Миланович решил "в пределах конституционных полномочий" не давать предварительного согласия на участие военнослужащих в такой миссии, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов"

Теперь хорватское правительство может попросить парламент проголосовать за предложенное решение, но для одобрения нужна поддержка двух третей членов парламента В таком случае решение вступит в силу и президент Хорватии пообещал уважать его

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В канцелярии Милановича заявили, что президент придерживается позиции, что Украина является жертвой агрессии, и Хорватия также должна предоставить ей всю возможную гуманитарную помощь

"К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины Задача президента республики... защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов", – говорится в сообщении канцелярии хорватского президента

Там также добавляют, что война в Украине не является нападением на одну из стран-членов НАТО, а потому статья 5 Североатлантического договора не может быть активирована, и для Хорватии нет никаких международно-правовых обязательств, чтобы ее военные участвовали в мероприятиях, связанных с российско-украинской войной

"Хорватия не может никоим образом существенно повлиять на войну в Украине, а также не может ее остановить Но, продуманной и ответственной политикой государственной власти, она может предотвратить распространение войны к границам Хорватии и обеспечить мир и безопасность для всех хорватских граждан", – говорится в сообщении

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне летом согласовали создание NSATU – новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе

Сообщалось, что NSATU заработает в конце этого года