Шольц раздраженно отреагировал на предложение ультиматума Путину по Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал эскалационной логикой предложение лидера оппозиции Фридриха Мерца выдвинуть Владимиру Путину ультиматум с угрозой передать Украине ракеты Taurus.

Об этом Шольц сказал на брифинге после саммита ЕС в четверг, сообщает "Европейская правда".

Шольц выглядел раздраженным, когда его попросили прокомментировать предложение ультиматума по Taurus, который предложил выдвинуть Владимиру Путину лидер консервативной оппозиции Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры от союза ХДС/ХСС.

"Когда говорят: Если это не произойдет, тогда мы сделаем вот это, тогда мы сделаем вот то. Это логика эскалации, которой я не понимаю. Это не благоразумно", – сказал Шольц.

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„Ich bin sehr irritiert."



Scholz reagiert angefasst auf meine Frage, was er von Merz‘ 24h-Taurus-Ultimatum an Putin hält.



„Mit klarer Haltung, Konsistenz jedenfalls hat das wenig zu tun … Das hat eine Eskalationslogik, das ist nicht vernünftig." Quelle: POLITICO pic.twitter.com/KvxtoMSnf6 – Hans von der Burchard (@vonderburchard) October 17, 2024

"Я очень раздражен. В любом случае, это имеет мало общего с четкой позицией и последовательностью", – отметил также немецкий канцлер.

Он также заверил, что сделает все, чтобы Украина получила поддержку.

Перед саммитом ЕС 17 октября Мерц предложил Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание с европейскими коллегами.

"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – сказал Мерц.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.