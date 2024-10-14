Ультраправі в Австрії обурені, що їм не доручають їм формування уряду

Лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль розкритикував президента Александера Ван дер Беллена через відмову доручати його партії, яка отримала найбільше голосів на виборах наприкінці вересня, формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На пресконференції в понеділок, 14 жовтня, Кікль заявив, що президент Австрії міг би "внести ясність, доручивши Партії свободи сформувати уряд як партії, що набрала найбільшу кількість голосів".

"Він сам затуманив нинішню ясність і таким чином створив відсутність ясності, на яку він зараз скаржиться", – стверджує лідер австрійських ультраправих.

Реклама:

Він укотре повторив пропозицію про створення коаліційного уряду за участю Австрійської партії свободи та консервативної Австрійської народної партії. В останній таку можливість не відкидали, але тільки за умови, якщо представник ультраправих не стане канцлером.

Генеральний секретар Австрійської народної партії Крістіан Штокер у понеділок повторив цю позицію, заявивши, що в політсилі не вважають Кікля "придатним для управління".

Нагадаємо, 29 вересня ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах, здобувши близько 29% голосів.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.