В Ла-Манше затонула лодка с мигрантами, в результате чего погиб младенец

В пятницу, 18 октября, французские власти сообщили, что один младенец погиб, а 65 человек пришлось спасать, когда лодка с мигрантами затонула при попытке пересечь Ла-Манш в направлении Британии.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, поздно вечером в четверг, 17 октября, французские спасатели заметили, что перегруженная лодка потерпела крушение, а несколько человек находились в воде.

Спасателям удалось помочь 65 людям, однако во время поисков они нашли погибшего младенца.

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Спасенных мигрантов доставили во французский порт Булонь-сюр-Мер, где ими будут заниматься медицинские службы и пограничная полиция.

Заметим, в начале октября Великобритания зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.

Напомним, недавно Франция сообщила о смертельном инциденте в Ла-Манше – на одной из переполненных нелегальных лодок погибли несколько мигрантов, в том числе маленький ребенок.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является постоянной причиной напряжения между Парижем и Лондоном и одной из топ-тем в политической повестке дня Британии.

Неофициально сообщалось, что Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Великобритании соглашение об убежище и миграции, которое бы "соответствовало" требованиям ЕС и помогло бы решить проблему с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

Франция и Италия договорились о создании в начале 2025 года подразделения по обмену разведданными о сетях незаконного ввоза мигрантов.