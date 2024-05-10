Папа Римский просит итальянцев больше рожать

Папа Римский Франциск во время выступления на мероприятии в Риме 10 мая призвал итальянцев рожать больше детей, а власти страны – разработать долгосрочную политику помощи семьям для предотвращения демографического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В своей речи Папа сказал, что количество рожденных детей "является первым показателем надежды народа", потому что "без детей и молодежи страна теряет свое стремление к будущему".

Франциск призвал к долгосрочным политическим стратегиям для поощрения рождаемости, в частности прекращение краткосрочных трудовых договоров, облегчение покупки жилья, а также создание условий, при которых женщинам не приходится выбирать между материнством и карьерой.

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"Проблема нашего мира не в том, что рождаются дети, а в эгоизме, потребительстве и индивидуализме, которые делают людей пресыщенными, одинокими и несчастными", – считает понтифик.

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони развернуло кампанию, направленную на поощрение рождения не менее 500 тысяч детей в год до 2033-го, чтобы предотвратить падение экономики из-за старения населения.

Снижение уровня рождаемости в Италии считают серьезной проблемой. Ранее национальный институт статистики ISTAT заявил, что рождаемость в стране упала до рекордно низкого уровня в 2023 году.

Напомним, в прошлом году Папа Римский Франциск заявил, что создание семьи в Италии становится "титаническим усилием", которое могут себе позволить только богатые.