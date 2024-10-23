Россия пригрозила ответом на "новый враждебный шаг" Польши

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение властей Польши закрыть генконсульство России в Познани.

Об этом Захарова заявила на брифинге в среду, ее слова приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Захарова обвинила Варшаву в том, что в последние годы она "целенаправленно делает все", чтобы усложнить работу российского посольства и российских консульских учреждений в Польше.

По ее словам, российская сторона неоднократно пыталась убедить польские власти в "абсолютной бессмысленности, разрушительности" такого курса, поскольку все подобные действия "неизменно вызывают нашу адекватную ответную реакцию".

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"Несомненно, мы не задержимся с ответом и на этот новый враждебный шаг польского руководства. Своими бездумными решениями Варшава ничего не выигрывает, а лишь все делает для того, чтобы дальше загнать себя в тупик", – заявила Захарова.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть российское консульство в городе Познань.

Поводом для этого он назвал "гибридную войну", которую ведет Россия в отношении Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможную высылку посла России в ответ на российские диверсии.