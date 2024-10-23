Сикорский о закрытии консульства РФ: У Москвы нет оснований для ответных шагов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России нет оснований для шагов в ответ на решение польских властей о закрытии российского консульства в Познани.

Заявление главы МИД Польши приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Сикорский пояснил, что принял решение о закрытии российского консульства после консультаций с правительством.

"Решение было моим, но оно было согласовано и с комитетом Совета министров по безопасности, и обсуждалось на самом Совете министров. На практике это означает, что генерального консульства Российской Федерации в Познани не будет, и дипломаты должны уехать", – сказал он.

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На вопрос, может ли Польша столкнуться с ответными мерами со стороны России, министр ответил: "Да, наверное, да".

В то же время он добавил, что оснований для ответных мер у российской стороны нет.

"Потому что мы не ведем диверсионной деятельности в России, но зная другую сторону – наверное, да", – отметил Сикорский.

Сикорский накануне объявил о решении закрыть российское консульство в городе Познань.

Комментируя это решение, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.