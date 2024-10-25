Грузия за два дня до выборов включила ЦИК в стратобъекты, блокирование которых карается тюрьмой

Грузинские власти за два дня до голосования на парламентских выборах приняли постановление о стратегических объектах, в перечень которых попали в том числе Центральная избирательная комиссия, суды и Патриархия, за блокирование которых предусматривается уголовная ответственность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

24 октября грузинское правительство приняло постановление №361 о стратегических объектах, включив в этот перечень здания органов госуправления, суды, Центральную избирательную комиссию и некоторые негосударственные здания, в частности Патриархию.

Уголовный кодекс Грузии предусматривает до двух лет лишения свободы за захват или блокирование объекта "стратегического или особого значения", что могло создавать препятствия для его работы.

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В случае совершения таких действий группой предусматривается до четырех лет лишения свободы, а тех же действий с террористическими мотивами – 10-15 лет лишения свободы.

Напомним, 26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, которые считают определяющими для дальнейшего курса страны. Один из последних опросов прогнозирует оппозиции более 50%.

За несколько дней до голосования почетный председатель партии власти и ее первый номер в избирательном списке Бидзина Иванишвили повторил обещание запретить главные оппозиционные силы в случае получения конституционного большинства в новом парламенте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключает, что в случае победы на парламентских выборах партии "Грузинская мечта" ее могут посадить в тюрьму.

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