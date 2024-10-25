Грузія за 2 дні до виборів включила ЦВК до стратоб’єктів, блокування яких карається в’язницею

Грузинська влада за два дні до голосування на парламентських виборах ухвалила постанову про стратегічні об’єкти, до переліку яких потрапили у тому числі Центральна виборча комісія, суди і Патріархія, за блокування яких передбачається кримінальна відповідальність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

24 жовтня грузинський уряд ухвалив постанову №361 про стратегічні об’єкти, включивши до цього переліку будівлі органів держуправління, суди, Центральну виборчу комісію та деякі недержавні будівлі, зокрема Патріархію.

Кримінальний кодекс Грузії передбачає до двох років позбавлення волі за захоплення чи блокування об’єкта "стратегічного або особливого значення", що могло створювати перешкоди для його роботи.

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У разі здійснення таких дій групою передбачається до чотирьох років позбавлення волі, а тих же дій з терористичними мотивами – 10-15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії пройдуть парламентські вибори, які вважають визначальними для подальшого курсу країни. Одне з останніх опитувань прогнозує опозиції понад 50%.

За кілька днів до голосування почесний голова партії влади та її перший номер у виборчому списку Бідзіна Іванішвілі повторив обіцянку заборонити головні опозиційні сили у разі отримання конституційної більшості у новому парламенті.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії "Грузинська мрія" її можуть посадити до в’язниці.

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