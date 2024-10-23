Опрос прогнозирует оппозиции Грузии более 50% на парламентских выборах

Последний опрос компании Edison Research перед парламентскими выборами в Грузии 26 октября показал, что оппозиционные партии, которые преодолевают проходной барьер, получают совокупно более половины голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Согласно опросу, если бы в Грузии парламентские выборы состоялись сейчас, то за партию власти "Грузинская мечта" проголосовали бы 34% респондентов.

Проевропейский блок "Единство", в который в частности входит "Национальное движение" экс-президента Михеила Саакашвили, может претендовать на 18%, а "Коалиция за перемены" – на 14%.

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Также в парламент, согласно опросу Edison Research, прошли бы партия экс-премьера Грузии "Гахария – За Грузию" (11%) и блок "Сильная Грузия" (10%).

На минимальные 5% может также рассчитывать грузинская Лейбористская партия, остальные проходной барьер не преодолевают.

Кроме того, 64% респондентов считают, что Грузия движется в неправильном направлении, остальные 36% – что в правильном.

Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" в среду опубликовал результаты своего опроса, который прогнозирует, что на выборах 26 октября пророссийская партия власти "Грузинская мечта" получит 61 мандат, а проевропейская оппозиция – 89.

В минувшее воскресенье в Тбилиси состоялось большое шествие оппонентов власти в поддержку движения страны в ЕС под названием "Грузия выбирает Евросоюз".

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