Словакия выделила 500 тысяч евро на энергетические потребности Украины

В понедельник, 7 октября, глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига провел двусторонние переговоры со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, во время которых стало известно, что страна предоставит 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.

Об этом сообщил МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Как передало ведомство, во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы украинско-словацкой повестки дня, в частности дальнейшей поддержки Украины в условиях российской вооруженной агрессии, участия Словакии в реализации "формулы мира" и подготовки ко второму Глобальному саммиту мира.

Министр выразил благодарность словацкой стороне за решение выделить на энергетические нужды и восстановление энергетической инфраструктуры Украины 500 тысяч евро в рамках Плана двустороннего сотрудничества в сфере развития Словакии.

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Отмечается, что на эти средства планируется закупка энергетического оборудования от одной из словацких компаний с последующей его передачей Украине.

Недавно сообщалось, что Словакия и Венгрия, хотя и воспринимаются как наиболее "проблемные" западные соседи Украины, ни разу не отказывали Киеву в аварийном импорте электроэнергии.

В конце сентября министры иностранных дел стран "Группы семи" подтвердили непоколебимую поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру и призвали мировое сообщество увеличить помощь стране.

Также недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что в Евросоюзе считают, что Украину с избитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.