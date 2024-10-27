В Грузии отчитались о подсчете голосов с 99% избирательных участков

Центральная избирательная комиссия Грузии начала публиковать предварительные результаты голосования, по имеющимся данным с почти 99% участков партия власти лидирует с 54,24%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт грузинской избирательной комиссии.

По данным избирательной комиссии, после подсчета голосов с 97% избирательных участков "Грузинская мечта" набрала 54,24% голосов.

В свою очередь, оппозиционные "Коалиция за перемены" – 10,80%, "Единство-Национальное движение" – 10,07%; "Сильная Грузия" – 8,72%; "Гахария – за Грузию" – 7,72%.

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Скриншот: ЦИК

Напомним, после закрытия участков в Грузии опубликовали результаты двух экзитполов по заказу оппозиционных телеканалов и одного – по заказу провластного "Имеди".

Первые два прогнозировали победу объединенной оппозиции с более 50% или 48%. В то же время экзитпол центра Gorbi для "Имеди" утверждал, что за "Грузинскую мечту" проголосовали более 56% избирателей.

Лидеры "Грузинской мечты" после того заявили о своей победе, не дожидаясь результатов от ЦИК.

Впоследствии ЦИК опубликовала предварительные результаты с около 70% участков. По этим данным, "Грузинская мечта" лидировала с 53% голосов.

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