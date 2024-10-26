Партия власти в Грузии заявила о своей победе

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" на основании экзитпола лояльного к власти центра заявила о своей победе на парламентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SOVA.

После объявления экзитпола по заказу провластного телеканала "Имеди" представители "Грузинской мечты" вышли с речами к своим сторонникам, которых собрали на площади Свободы в Тбилиси.

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о победе. "Главным автором этой победы конечно же является грузинский народ – более миллиона наших сограждан, которые пришли на выборы и поддержали мир, действительно светлое и европейское будущее нашей страны",– заявил он.

Почетный председатель партии Бидзина Иванишвили поблагодарил сторонников. "Это редкий случай в мире, когда одна и та же партия достигает такого успеха в такой сложной ситуации... Уверяю вас, наша страна добьется больших успехов в следующие четыре года", – заявил Иванишвили.

Экзитпол социологического центра Gorbi, который проводил опрос для "Имеди" утверждает, что партия власти якобы получила 56% голосов на парламентских выборах в Грузии.

В то же время экзитпол от Edison Research прогнозирует объединенной оппозиции более 51% голосов, а "Грузинской мечте" – 40,9%.

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