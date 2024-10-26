Еще один экзитпол в Грузии прогнозирует победу оппозиции

Экзитпол по заказу оппозиционного телеканала Mtavari прогнозирует, что оппозиционные партии вместе набирают почти 50% голосов.

Как сообщает "Европейская правда", результаты опроса, проведенного компанией Harrys X, телеканал опубликовал вскоре после закрытия участков.

Согласно экзитполу Harrys X, проевропейская оппозиция совокупно получает 48% голосов, тогда как партия власти "Грузинская мечта" – 42%.

По этому прогнозу, объединенная оппозиция может получить в парламенте 80 мандатов, а "Мечта" – 70.

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В рамках экзитпола опросили 11 510 человек.

Напомним, экзитпол от исследовательской компании Edison Research, который считают авторитетным, прогнозирует объединенной оппозиции более 51% голосов, а "Грузинской мечте" – 40,9%.

В то же время, экзитпол социологического центра Gorbi по заказу провластного телеканала "Имеди" прогнозирует "Грузинской мечте" более 56%.

Лидеры "Грузинской мечты" уже заявили о своей победе.

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