Премьер Грузии: Правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

Его слова цитирует "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда"

Комментируя заявления оппозиции об "украденных выборах", Кобахидзе заявил, что у них просто "не хватило достоинства смириться с очередным поражением".

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз", – утверждает он.

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Кобахидзе акцентировал, что "любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема".

"Следует еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд НПО вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя этой страны в третий раз за 4 года. Но, это слабая попытка. Это отчаянные политики, отчаянная попытка хоть как-то оправдаться перед собственными избирателями", – подытожил он.

Напомним, оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, не признают предварительные итоги выборов, заявляют о фальсификации и утверждают, что нарушения, выявленные в день выборов 26 октября, имели прямое влияние на результаты.

Согласно последним предварительным результатам ЦИК, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила на парламентских выборах 54,273%.

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