Президент Литвы пришел на прощание с погибшим в Украине добровольцем

Президент Литвы Гитанас Науседа пришел на церемонию прощания с литовским добровольцем Тадасом Тумасом, который погиб, защищая Украину.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В четверг гроб с телом Тадаса Тумаса, с которым уже попрощались в Украине, привезли в Литву. Утром в пятницу началось прощание с ним в Вильнюсе, на церемонию пришли его литовские друзья, общественные деятели и политики, включая президента.

V. Raupelis/ LRT.lt

Президент Гитанас Науседа сказал, что пришел почтить Тадаса Тумаса как борца за свободу.

"Это был храбрый человек, свобода для него была высшей ценностью... Честь ему", – сказал Науседа в своей речи.

V. Raupelis/ LRT.lt

Тело добровольца будет оставаться в церкви Св. Игнатия до 20:00 в пятницу, а также с 9:00 до 11:00 в субботу, после чего капеллан литовской армии проведет панихиду и Тумаса похоронят на военном кладбище Антакальнис.

V. Raupelis/ LRT.lt

Напомним, литовец погиб под Бахмутом в конце февраля.

Перед тем стало известно о гибели добровольца из Чехии под Авдеевкой. В декабре в ходе войны в Украине погиб доброволец из Ирландии.