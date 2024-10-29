Президент Чехії посмертно нагородив чеського добровольця, що загинув під Бахмутом

Президент Чехії Петр Павел на День незалежності країни посмертно нагородив чеського добровольця Карела Кучеру, який захищав Україну у лавах Іноземного легіону і загинув під Бахмутом.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Петр Павел нагородив Карела Кучеру медаллю "За героїзм" – державною нагородою Чехії, що вручається за військові подвиги та інші вчинки, пов’язані з ризиком для життя з метою порятунку людей чи великих матеріальних цінностей.

Карел був родом з містечка Раковнік, що на захід від Праги, з дитинства цікавився військовою справою та врешті пішов навчатися у військовий ВНЗ у Брно. За словами батьків, він ще до 2022 року активно стежив за подіями у світі і неодноразово казав про свої передчуття, що насувається велика війна.

Реклама:

З публікації IDNES

Його батько Мартін розповідав, що в ніч на 24 лютого син розбудив його, щоб терміново сказати про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перший час юнак активно донатив на потреби армії, а за кілька місяців вирішив їхати в Україну добровольцем і спочатку не зізнавався, куди насправді поїхав, так і не добившись офіційного дозволу від тодішнього президента Мілоша Земана.

Він пояснював свою мотивацію у тому числі тим, що у разі підкорення Путіним України за деякий час з Росією доведеться воювати вже іншим державам Європи, і вже не тільки з російськими солдатами, а й примусово мобілізованими українцями. Він двічі ненадовго повертався до Чехії, але одразу починав рватися назад, пояснюючи, що хвилюється за побратимів.

Карел загинув у березні 2023 року під Бахмутом. В Україні він посмертно нагороджений орденом "За мужність".

Раніше цього року президент Литви Гітанас Науседа особисто прийшов на прощання з литовським добровольцем Тадасом Тумасом. Він загинув під Бахмутом на початку лютого.

Нагадаємо, також цього тижня стало відомо про загибель в Україні ще одного добровольця з Грузії. На початку серпня на Луганщині загинув 26-річний доброволець з Фінляндії.