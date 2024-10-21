Власти Италии ищут, как возобновить отправку мигрантов в Албанию после решения суда

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее правительство работает над тем, чтобы немедленно принять положения для разблокирования соглашения с Албанией об отправке туда искателей убежища после решения суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Спор, который начался после решения суда Рима, касается определения "безопасных стран" происхождения мигрантов, которых можно отправлять в Албанию в соответствии с законодательством ЕС.

Римские судьи в своем решении на прошлой неделе заявили, что 12 искателей убежища, которых Италия отправила в Албанию, происходили из Египта и Бангладеш, которые Суд Европейского Союза – в отличие от итальянского правительства – безопасными не считает.

Реклама:

\

Теперь правительство Мелони хочет принять постановление с перечнем таких безопасных стран, который, как предполагается, может обновляться каждые полгода. Кроме того, постановление позволит апелляционному суду пересматривать решения о возвращении искателей убежища в Италию.

Итальянский премьер надеется таким образом привязать решения судей по отправке мигрантов к правительственным постановлениям, а не к международному праву.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.