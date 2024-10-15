Мелони защищает "смелое открытие" центров для мигрантов в Албании, несмотря на критику

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони в очередной раз защитила соглашение с Албанией, по которому в последней были открыты два центра временного содержания мигрантов, направлявшихся в Италию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Выступая в итальянском Сенате во вторник, 15 октября, Мелони назвала соглашение с Албанией "новым, смелым, беспрецедентным путем, но таким, что идеально отражает европейский дух и имеет все необходимое для того, чтобы им пошли и другие страны, не являющиеся членами ЕС".

Итальянский премьер подчеркнула, что ее правительство подает "хороший пример" другим государствам в борьбе с нелегальной миграцией.

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Также Мелони анонсировала неформальную встречу в рамках саммита ЕС "между странами-членами, которые больше всего заинтересованы в вопросе миграции".

В своем выступлении итальянский премьер ответила на упреки правозащитных групп по поводу того, будет ли обеспечена достаточная защита для искателей убежища в центрах в Албании.

В понедельник Италия начала передачу первых мигрантов, прибывших на ее территорию, в Албанию, где они будут находиться в двух центрах временного содержания в городах Шенджин и Гядер – пока Рим будет рассматривать их заявки на предоставление убежища.

Центры открыли в рамках двустороннего соглашения, которое подписали Джорджия Мелони и премьер-министр Албании Эди Рама в 2023 году.

Оно уже привлекло внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.