Испания отправит военные самолеты для эвакуации граждан из Ливана

Испания отправит в четверг военные самолеты в Бейрут для эвакуации своих граждан из Ливана на фоне эскалации насилия в регионе.

Об этом заявила в среду министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью общественной телерадиокомпании RTVE, ее цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Роблес рассказала, что из-за напряженности на Ближнем Востоке и недавнего вторжения Израиля в Ливан ее министерство отправит два военных самолета для эвакуации испанцев, проживающих в этой стране.

"Правительство начинает операцию завтра (в четверг), чтобы направить два самолета для эвакуации персонала, а на следующий день – еще один самолет, поскольку граждане других стран попросили нас о такой возможности", – сказала Роблес.

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По данным источников в Мадриде, около 380 из тысячи испанцев, проживающих в стране, выразили желание покинуть Ливан.

Она добавила, что Испания готова организовать операцию по эвакуации, поскольку испанские власти стремятся "никого не оставить позади" перед лицом серьезной ситуации на Ближнем Востоке.

По ее словам, ожидается, что Испания в принципе отправит в Бейрут четыре военных самолета, вероятно, модели A400M.

Мадрид рассматривает возможность отправки четвертого военного самолета в случае необходимости для эвакуации граждан других стран, которые захотят покинуть Ливан.

Успех операции будет зависеть от "ситуации в воздушном пространстве" в этой стране, добавила Роблес.

В дополнение к почти тысяче испанских гражданских лиц на юге Ливана, 650 испанских военнослужащих находятся там в составе миротворческой миссии ООН (UNIFIL), которая насчитывает в общей сложности 10 500 военнослужащих.

Ранее стало известно, что Украина организовала эвакуационный рейс из Ливана в Польшу самолетом украинской авиакомпании SkyUp. На его борту – помимо украинцев – в Европу вернулись граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, а также Бразилии и Ливана.

В МИД Польши рассказали, что Украина помогла с эвакуацией семей польских дипломатов.