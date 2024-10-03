Іспанія відправить військові літаки для евакуації громадян з Лівану

Іспанія відправить у четвер військові літаки до Бейрута для евакуації своїх громадян з Лівану на тлі ескалації насильства в регіоні.

Про це заявила в середу міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю громадській телерадіокомпанії RTVE, її цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Роблес розповіла, що через напруженість на Близькому Сході і нещодавнє вторгнення Ізраїлю до Лівану її міністерство відправить два військові літаки для евакуації іспанців, які проживають в цій країні.

"Уряд розпочинає операцію завтра (у четвер), щоб направити два літаки для евакуації персоналу, а наступного дня – ще один літак, оскільки громадяни інших країн попросили нас про таку можливість", – сказала Роблес.

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За даними джерел у Мадриді, близько 380 з тисячі іспанців, які проживають в країні, висловили бажання покинути Ліван.

Вона додала, що Іспанія готова організувати операцію з евакуації, оскільки іспанська влада прагне "нікого не залишити позаду" перед обличчям серйозної ситуації на Близькому Сході.

За її словами, очікується, що Іспанія в принципі відправить до Бейрута чотири військові літаки, ймовірно, моделі A400M.

Мадрид розглядає можливість відправки четвертого військового літака у разі необхідності для евакуації громадян інших країн, які захочуть покинути Ліван.

Успіх операції залежатиме від "ситуації в повітряному просторі" в цій країні, додала Роблес.

На додаток до майже тисячі іспанських цивільних осіб на півдні Лівану, 650 іспанських військовослужбовців перебувають там у складі миротворчої місії ООН (UNIFIL), яка налічує 10 500 військовослужбовців.

Раніше стало відомо, що Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp. На його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

У МЗС Польщі розповіли, що Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів.