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Еврокомиссия подала на Венгрию в суд за ее скандальный закон о "защите суверенитета"

Новости — Четверг, 3 октября 2024, 13:24 — Кристина Бондарева

Европейская комиссия решила подать иск против Венгрии в Суд ЕС, поскольку считает, что ее резонансный закон о "защите суверенитета" нарушает право Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в четверг, пишет "Европейская правда".

Этим законом создается Офис защиты суверенитета, его задачей будет расследование конкретных видов деятельности, которые, как утверждается, осуществляются в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица и могут нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии.

В феврале 2024 года комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением о своей обеспокоенности.

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Признав ответ Венгрии неудовлетворительным, в мае 2024 года комиссия направила обоснованное заключение, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.

В ответ на этот аргументированный вывод Венгрия заявила, что закон о "защите суверенитета" не нарушает права ЕС и что высказанные беспокойства необоснованны.

После тщательной оценки ответа венгерских властей комиссия считает, что большинство выявленных жалоб остаются без ответа.

Эти жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС: права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения мнений и информации, свободы объединений, права на адвокатскую тайну, а также презумпции невиновности, предусматривающей право не свидетельствовать против себя.

Комиссия также считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.

Венгерские общественные организации выступили против закона, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие.

Негативное заключение по закону также предоставила Венецианская комиссия Совета Европы.

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