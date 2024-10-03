Новый генсек НАТО объяснил, почему сделал поддержку Украины своим приоритетом на посту

Генсек НАТО Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос будет его ключевым приоритетом в работе на этой должности.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Рютте заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Марк Рютте напомнил, что визит в Украину стал его первой рабочей поездкой после вступления в должность генсека Альянса.

"Это было важно для меня – приехать в Украину в начале мандата, чтобы абсолютно четко показать и вам, народу Украины, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Я считаю своим приоритетом и привилегией как генсека НАТО усилить эту поддержку и обеспечить, что Украина возьмет верх (в этой войне. – ЕП)", – сказал Рютте.

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Генсек пояснил, что поддержка Украины нужна также самим союзникам.

"Именно поэтому мы так преданы поддержке Украины, ведь ваша безопасность имеет значение для нашей, а ваша борьба за свободу отражает наши принципы и ценности", – отметил Марк Рютте.

Он также напомнил, что союзники уже оказали Украине "беспрецедентную поддержку" после начала полномасштабного вторжения России.

Рютте подчеркнул, что 99% поддержки в сфере безопасности, которую получила Украина, поступила от государств-членов НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге сказал, что считает ключевым приоритетом в отношениях Украины с НАТО получить приглашение на вступление Украины в Альянс, хотя и понимает, что это будет непросто.

Напомним, многолетний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально заступил на должность генсека НАТО 1 октября.

О его приезде в Киев публично стало известно в середине дня 3 октября.

Еще в роли премьера Рютте посещал прифронтовой Харьков, именно там подписали соглашение по безопасности Украины и Нидерландов. Вместе с Владимиром Зеленским они прошлись по улицам города и побывали возле домов, поврежденных в результате обстрелов.

Его преемник на посту Дик Схоф в рамках своего первого визита в Украину побывал в Запорожье, а министры иностранных дел и обороны в новом правительстве Нидерландов также осуществили свои первые зарубежные визиты в Украину.