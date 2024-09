Премьер Нидерландов в Запорожье объявил пакет помощи на более 200 млн евро

Нидерландский премьер-министр Дик Схоф в рамках своего первого визита в Украину в должности 2 сентября побывал в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Киева на более чем 200 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

По словам Схофа, во время визита в Запорожье он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов. Премьер также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить за несколько десятков километров от фронта.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый значительный пакет поддержки на сумму более 200 млн евро", – анонсировал он.

Ukraine can count on the Netherlands’ continuing support and engagement. That was my message to President @ZelenskyyUa today in Zaporizhzhia.



It is incredible to see how Ukrainians are carrying on with their lives and keeping their country going, in a city just a few dozen… pic.twitter.com/xJMnxqs3IF