В Албании демонстранты забросали коктейлями Молотова здание правительства

Поздно вечером в четверг оппозиционные протестующие забросали здание правительства и мэрии столицы Тираны коктейлями Молотова, обвиняя премьер-министра Эди Раму в коррупции и требуя его отставки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Тысячи сторонников оппозиции собрались перед офисом Рамы, а затем и перед офисом мэра Тираны, который также является представителем Социалистической партии премьера.

Reuters

Reuters

Полиция не вмешивалась, но тушила пожары от коктейлей Молотова, которые поставили под угрозу жизни нескольких офицеров. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Протестующие также требовали освобождения лидера оппозиции Сали Бериши, который находится под домашним арестом и под следствием по обвинению в коррупции во время пребывания на посту премьера в 2005-2013 годах.

Оппозиционер отрицал правонарушения, обвиняя премьера в политическом преследовании, направленном на то, чтобы заставить оппонентов замолчать. Рама неоднократно отрицал эти обвинения.

Прокуроры еще не решили, выдвигать ли официальные обвинения против Бериши.

Ранее Управление Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявило, что около 33 миллионов евро средств, предназначенных для помощи албанским сельским общинам, находящимся в затруднительном положении, были использованы не по назначению.

В начале июня в Албании вспыхнули протесты против премьера Эди Рамы с призывом к нему уйти в отставку: демонстранты подожгли шины и забросали полицию камнями после того, как в расследовании итальянских журналистов появились обвинения в причастности чиновника к организованной преступности и коррупции.

В феврале несколько тысяч сторонников албанской оппозиции устроили акцию протеста в Тиране, обвиняя правительство страны в коррупции.