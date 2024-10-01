Укр Рус Eng

Оппозиция Албании сорвала заседание парламента: бросали предметы и сожгли стулья

видео
Новости — Вторник, 1 октября 2024, 08:45 — Кристина Бондарева

Албанские оппозиционные депутаты сорвали заседание парламента в понедельник в знак протеста против заключения своего коллеги за клевету.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Консервативная Демократическая партия Албании давно обвиняет правящую Социалистическую партию в узурпации власти и с 2013 года устраивает насильственные протесты против правительства.

На прошлой неделе суд подтвердил год заключения для албанского политика Эрвина Салианджи за клевету. В 2018 году Салианджи требовал отставки тогдашнего министра внутренних дел от Социалистической партии Фатмира Хафаджа после появления видео, на котором двое мужчин утверждали, что брат Хафаджа был причастен к незаконной деятельности. Представленные файлы и записи оказались сфабрикованными, а двое мужчин бежали из страны.

Реклама:

В понедельник демократы сбрасывали микрофоны со столов, бросали предметы в кресла спикера парламента и министров, жгли стулья. Они утверждали, что тюремное заключение Салианджи является политически мотивированным.

Салианджи должен подать ходатайство в Верховный суд, чтобы обжаловать приговор, находясь в тюрьме.

Спикер парламента Элиза Спиропали из левой правящей партии заявила, что сожжение стульев является признаком "неуважения к гражданам, закону и институтам демократического государства".

Лидер демократов Сали Бериша, который находится под домашним арестом по обвинению в коррупции, заявил, что протест стал началом борьбы оппозиции за возвращение власти накануне парламентских выборов в следующем году.

Социалисты имеют 73 депутата в 140-местной палате парламента и легко принимают почти все законопроекты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Албания инциденты
Реклама: