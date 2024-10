Оппозиция Албании сорвала заседание парламента: бросали предметы и сожгли стулья

Албанские оппозиционные депутаты сорвали заседание парламента в понедельник в знак протеста против заключения своего коллеги за клевету.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Консервативная Демократическая партия Албании давно обвиняет правящую Социалистическую партию в узурпации власти и с 2013 года устраивает насильственные протесты против правительства.

На прошлой неделе суд подтвердил год заключения для албанского политика Эрвина Салианджи за клевету. В 2018 году Салианджи требовал отставки тогдашнего министра внутренних дел от Социалистической партии Фатмира Хафаджа после появления видео, на котором двое мужчин утверждали, что брат Хафаджа был причастен к незаконной деятельности. Представленные файлы и записи оказались сфабрикованными, а двое мужчин бежали из страны.

Реклама:

В понедельник демократы сбрасывали микрофоны со столов, бросали предметы в кресла спикера парламента и министров, жгли стулья. Они утверждали, что тюремное заключение Салианджи является политически мотивированным.

What happened in #Albania? – The opposition accuses Prime Minister #EdiRama of arresting the democratic deputy #Ervin Salianji. – The arrest of the leader of the PD #SaliBerisha. pic.twitter.com/0nKNnVOh7S