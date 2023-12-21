Орбан говорит, что Венгрия и Турция действуют отдельно в вопросе вступления Швеции в НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Будапешт и Анкара действуют полностью независимо друг от друга в вопросе ратификации вступления Швеции в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Telex.

Орбан отрицает существование каких-либо договоренностей между Турцией и Венгрией относительно процесса утверждения вступления Швеции в Североатлантический Альянс.

"Две страны могут независимо принять решение по этому вопросу, на этом настаивает венгерский парламент и он определит свое решение", – добавил премьер.

Напомним, в начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал в Будапешт с большой правительственной делегацией.

Как известно, Венгрия и Турция – последние две страны, которые до сих пор не ратифицировали вступление Швеции.

Президент Турции прямо признал, что реальная причина задержки со стороны Анкары – ожидание уступок от США и Канады, в частности решения о продаже Турции истребителей F-16.

Тем временем Венгрия повторила обещание, что "не последней" ратифицирует вступление Швеции. Будапешт формально объясняет промедление "недостатком уважения" со стороны Стокгольма.