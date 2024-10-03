Тысячи людей в Вене протестовали против прихода ультраправых к власти

В Вене в четверг, 3 октября, состоялись демонстрации против Австрийской партии свободы (FPÖ), которая впервые в своей истории победила на выборах на прошлой неделе и имеет шансы вернуться в правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PULS 24.

По словам организаторов, от 15 до 17 тысяч человек собрались на улице Рингштрассе, после чего отправились к зданию парламента Австрии.

Участники протеста держали плакаты с надписями "Голосование за FPÖ – это 1940 год" и "Ненависть – это не мнение".

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Фото: PULS 24

"FPÖ является проблемой безопасности для Австрии, в том числе и на международном уровне", – сказал соорганизатор марша Марти Губер в интервью PULS 24.

18:23 Tausende sind bereits bei der Demonstration gegen die rechtsextreme FPÖ. #w0310 pic.twitter.com/dluKC1sXZx – Samuel Winter (@allesmittelgrau) October 3, 2024

Традицию четверговых демонстраций против ультраправых в Австрии ввели в 2000 году. Тогда после инаугурации первой коалиции Австрийской партии свободы и консервативной Австрийской народной партии собрались более 150 тысяч человек.

Через 18 лет протесты возродились под лозунгом "Снова четверг", когда было утверждено правительство во главе с Себастьяном Курцем и вице-канцлером от ультраправых Гайнцом-Кристианом Штрахе.

Напомним, ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах в воскресенье, 29 сентября, получив около 29% голосов.

Переговоры между партиями о формировании коалиции должны стартовать в пятницу, и лидер консерваторов и канцлер Карл Негаммер не исключал, что ультраправые могут войти в новое правительство.

Больше о выборах в Австрии – в статье: Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины.