Тысячи людей в Вене протестовали против прихода ультраправых к власти
Новости — Четверг, 3 октября 2024, 21:34 —
В Вене в четверг, 3 октября, состоялись демонстрации против Австрийской партии свободы (FPÖ), которая впервые в своей истории победила на выборах на прошлой неделе и имеет шансы вернуться в правительство.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PULS 24.
По словам организаторов, от 15 до 17 тысяч человек собрались на улице Рингштрассе, после чего отправились к зданию парламента Австрии.
Участники протеста держали плакаты с надписями "Голосование за FPÖ – это 1940 год" и "Ненависть – это не мнение".
"FPÖ является проблемой безопасности для Австрии, в том числе и на международном уровне", – сказал соорганизатор марша Марти Губер в интервью PULS 24.
18:23 Tausende sind bereits bei der Demonstration gegen die rechtsextreme FPÖ. #w0310 pic.twitter.com/dluKC1sXZx– Samuel Winter (@allesmittelgrau) October 3, 2024
Традицию четверговых демонстраций против ультраправых в Австрии ввели в 2000 году. Тогда после инаугурации первой коалиции Австрийской партии свободы и консервативной Австрийской народной партии собрались более 150 тысяч человек.
Через 18 лет протесты возродились под лозунгом "Снова четверг", когда было утверждено правительство во главе с Себастьяном Курцем и вице-канцлером от ультраправых Гайнцом-Кристианом Штрахе.
Напомним, ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах в воскресенье, 29 сентября, получив около 29% голосов.
Переговоры между партиями о формировании коалиции должны стартовать в пятницу, и лидер консерваторов и канцлер Карл Негаммер не исключал, что ультраправые могут войти в новое правительство.
Больше о выборах в Австрии – в статье: Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины.