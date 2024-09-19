У Словаччині уряд хоче підняти податок на книги, бо їх здебільшого купують "заможні"

Плани уряду Словаччини підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) на книги з 10% до максимальних 23% викликали критику з боку видавців, політичної опозиції та студентів університетів країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Цього тижня уряд словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо представив пакет із 17 заходів, спрямованих на подолання надмірного дефіциту бюджету, який за підсумками цього року прогнозують на рівні 6% ВВП.

Серед заходів – підвищення ПДВ, що в першу чергу стосуватиметься підприємців.

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"Книги, згідно з нашим аналізом, здебільшого купують заможні верстви населення, тому вони будуть оподатковуватися за найвищою ставкою ПДВ", – заявив міністр фінансів Словаччини Ладіслав Каменицький.

Його слова викликали хвилю мемів, а також спростування Словацької асоціації видавців та книгорозповсюджувачів: за її даними, основними покупцями книг у країні є споживачі середнього класу.

"Водночас напрочуд багато покупців є навіть серед пенсіонерів та людей з нижчими доходами. Кожна перешкода, яку держава ставить на шляху видання та продажу книжок, відображається на меншій кількості виданих, куплених і, відповідно, прочитаних книжок", – заявили там.

Пізніше Каменицький заявив, що його коментарі були неправильно витлумачені, й сказав, що хоче, аби словацьке суспільство було якомога більш освіченим. Серед іншого, він запропонував знизити ставку ПДВ на шкільні підручники з 10 до 5%.

А міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток, реагуючи на обурення громадськості щодо запропонованого підвищення податку на книги заявив, що уряд перегляне цей крок, який "спричинив певний переполох".

Нові заходи відбуваються на тлі ризику Словаччини втратити частину фінансової підтримки ЄС через суперечливі зміни до кримінального законодавства (детальніше про це – в матеріалі "ЄвроПравди").

Раніше у Словаччині обурились діям міністерки культури Мартіни Шимковічової, яка, за словами опозиції та критиків, здійснює чистки в культурному секторі.