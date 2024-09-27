В Польше во время ликвидации последствий наводнения обнаружили еще двух погибших

Количество жертв массовых наводнений на юго-западе Польши в этом месяце возросло до девяти человек.

Об этом сообщила полиция Польши в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказали правоохранители, еще двое тел людей были найдены во время ликвидации последствий наводнения.

"В повете Клодзко и в повете Ниса во время ликвидации последствий наводнения было обнаружено два тела", – отметили в полиции.

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Правоохранители отметили, что мероприятия по идентификации продолжаются, а обстоятельства смерти указывают на то, что это могут быть восьмая и девятая жертвы стихийного бедствия.

Напомним, наводнения начались на прошлой неделе после сильных ливней северо-востоке Чехии и юго-западе Польши. В тех городках и селах вода уже отступила.

Недавно сообщалось, что большая вода на реке Одра движется ниже по течению. Во вторник на западе Польши затопило еще одно село.

Теперь наводнения угрожают Западнопоморскому воеводству – последнему региону на ее пути к Балтийскому морю, пиковый уровень воды ожидают в пятницу.

Также 25 сентября сообщили, что Польше угрожает загрязнение сточными водами из чешской Остравы, где катастрофическое наводнение разрушило очистительный завод.