Нидерланды планируют "очень скоро" поставить Украине три установки к комплексу Patriot

Нидерланды уже поставили Украине радарную систему к ЗРК Patriot и вскоре поставят три пусковые установки.

Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал в интервью Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы", – сказал он.

Заметим, что речь идет о так называемом пазле Patriot, с инициативой которого выступила еще предшественница Брекельманса Кайса Оллонгрен. Согласно замыслу, Нидерланды и другие страны предоставят различные компоненты систем Patriot, чтобы Украина получила полноценный комплекс.

Реклама:

По словам Брекельманса, есть несколько стран, которые также очень хотят помочь Украине с ПВО, и они делают все возможное.

"Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему. И это зависит от других стран, хотят ли они быть открытыми.

Причина, по которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать Россию. А если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем Россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать Россию", – сказал министр.

В конце лета тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

Заметим, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полноценно закрыть украинское небо, по мнению военных, в целом нужно 25 систем ПВО Patriot.

Напомним, США объявляли 11 июля пакет военной помощи, в который вошла одна система ПВО Patriot.

21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что система ПВО Patriot от Германии прибыла в Украину.