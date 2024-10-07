Макрон о годовщине нападения ХАМАС на Израиль: Боль все такая же острая

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением в связи с годовщиной нападения группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что "боль остается такой же острой"

Об этом Макрон написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

7 октября в Израиле и во многих странах вспоминают жертв нападения боевиков ХАМАС.

"Боль остается, такая же острая, как и год назад Боль израильского народа И нашей Боль раненого человечества", – отметил Макрон

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По его словам, в мире не забывают ни о жертвах нападения, ни захваченных ХАМАС заложников, ни их семьи

Как сообщает Le Figaro, в понедельник в Париже состоится церемония памяти жертв нападения ХАМАС, в которой примут участие несколько министров, в частности, премьер Мишель Барнье

Ожидается, что около 4 тысяч человек вечером примут участие в этой церемонии "в память о жертвах" и "в поддержку заложников, которые все еще находятся в плену"

В воскресенье Макрон провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – на фоне усиления напряжения на Ближнем Востоке и годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября

Перед этим французский президент высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения операции в секторе Газы, а Нетаньяху остро отреагировал на его заявление.